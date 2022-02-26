المغرب يتابع بقلق تطورات الوضع بين روسيا وأوكرانيا

هبة بريس

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بلاغا صحفيا عبرت من خلاله عن موقف المملكة المغربية من الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء في البلاغ، أن المملكة المغربية تتابع بقلق تطورات الوضع بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا.

وأضاف البلاغ أن المملكة المغربية تجذذ دعمها للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

كما أوضح البلاغ أن المملكة المغربية تذكر بتشبثها بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول، وتشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.

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