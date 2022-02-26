روسيا.. أوامر للقوات بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا

هبة بريس - وكالات

أفادت وزارة الدفاع الروسية بصدور أوامر لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم في جميع الاتجاهات، عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية رفض التفاوض مع روسيا.

وجاء في بيان الوزارة،”بالأمس، بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات ، تم تعليق الأعمال العدائية النشطة في الاتجاهات الرئيسية للعملية..وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن عملية التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجوم في جميع الاتجاهات وفقا لخطة العملية”.

وأضاف البيان: “تعمل مجموعات من قوات جمهورية دونيتسك ولوغانسك بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، على تطوير نجاح الهجوم على مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا”.

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