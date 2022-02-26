روسيا.. أوامر للقوات بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا
هبة بريس - وكالات
أفادت وزارة الدفاع الروسية بصدور أوامر لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم في جميع الاتجاهات، عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية رفض التفاوض مع روسيا.
وجاء في بيان الوزارة،”بالأمس، بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات ، تم تعليق الأعمال العدائية النشطة في الاتجاهات الرئيسية للعملية..وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن عملية التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجوم في جميع الاتجاهات وفقا لخطة العملية”.
وأضاف البيان: “تعمل مجموعات من قوات جمهورية دونيتسك ولوغانسك بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، على تطوير نجاح الهجوم على مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا”.
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لما كان المغرب اثناء فترة الحماية كانت المقاومة المغربية تضحي بالغالي والنفيس من أجل الوطن رغم وجود بعض الخونة.اي بلد يتعرض للعدوان يكون نوعان من المواطنين:محب لوطنه ويمكن ان يضحي من أجله والاخر يمكن يبيع وطنه وعائلته زوجته ..الخ.اوكرانيا ربما عندها نفس الشيء يعني ان التاريخ يعيد نفسه.