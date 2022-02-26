سفارة المغرب بأوكرانيا تضع أرقاما جديدة رهن إشارة المغاربة و الطلبة

هبة بريس - الرباط

تبعاً لما جاء في بَلاغيْ سفارة المملكة المغربية بكييف، وبالنظر إلى استمرار إغلاق الأجواء الأوكرانية، أعلنت السفارة المغربية، أنه تمّ تخصيص أرقام خضراء مجانية جديدة للتواصل مع مراكز الاتصال المخصصة لهذا الغرض في الدول المجاورة لأوكرانيا، وهي كالتالي:

• بولونيا: 008003211419

• رومانيا: 0800410139

• سلوفاكيا: 0800601748

• هنغاريا: 0680216008

وجددت السفارة، دعوتها لكافة المواطنين المغاربة في أوكرانيا إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات وتدابير السلامة المحددة من قبل الجهات الأوكرانية المختصة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0