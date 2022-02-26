أردوغان : نبذل جهودا للتوصل إلى هدنة في أوكرانيا بأسرع وقت

هبة بريس - وكالات

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم السبت، “التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وآخر التطورات”.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان أكد لزيلينسكي أن أنقرة تبذل جهودا من أجل التوصل إلى هدنة في أقرب وقت للحد من إلحاق المزيد من الخسائر ووقف معاناة أوكرانيا”، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول تلك الجهود.

كما أعرب أردوغان عن “تعازيه لمواطني أوكرانيا الذين لقوا حتفهم نتيجة الهجوم الروسي”، حسب الرئاسة التركية.

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