This handout video grab taken and released by the Russian Defence Ministry on February 17, 2022, shows the Grad multiple rocket launcher firing at mock enemy targets during a joint exercises of the armed forces of Russia and Belarus as part of an inspection of the Union State's Response Force, at the Obuz-Lesnovsky firing range near the city of Baranovichi in Belarus. - Belarusian President Alexander Lukashenko, an ally of Moscow, said on February 17, 2022 that his country would be ready to welcome "nuclear weapons" in the event of a threat from the West, in the midst of a crisis in Ukraine. (Photo by Russian Defence Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/ RUSSIAN DEFENCE MINISTRY" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

روسيا: أوكرانيا رفضت التفاوض وقواتنا تستأنف الهجوم

2022-02-26 / 2:05 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر أمس الجمعة في ظل انتظار المفاوضات المحتملة مع كييف بوقف هجوم القوات الروسية مؤقتا لكن أوكرانيا رفضت التفاوض والهجوم استؤنف اليوم.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الذي قال للصحفيين اليوم إن بوتين بصفته القائد الأعلى ورئيس البلاد أمر نهار أمس الجمعة، وسط توقعات ببدء مفاوضات مع كييف، بوقف تقدم القوات الرئيسة الروسية في أوكرانيا.

وتابع بيسكوف أنه بسبب رفض الطرف الأوكراني التفاوض، “استأنفت القوات الروسية الرئيسية تقدمها بعد ظهر اليوم وفقا للخطة المعتمدة”.

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