روسيا: أوكرانيا رفضت التفاوض وقواتنا تستأنف الهجوم

هبة بريس - وكالات

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر أمس الجمعة في ظل انتظار المفاوضات المحتملة مع كييف بوقف هجوم القوات الروسية مؤقتا لكن أوكرانيا رفضت التفاوض والهجوم استؤنف اليوم.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الذي قال للصحفيين اليوم إن بوتين بصفته القائد الأعلى ورئيس البلاد أمر نهار أمس الجمعة، وسط توقعات ببدء مفاوضات مع كييف، بوقف تقدم القوات الرئيسة الروسية في أوكرانيا.

وتابع بيسكوف أنه بسبب رفض الطرف الأوكراني التفاوض، “استأنفت القوات الروسية الرئيسية تقدمها بعد ظهر اليوم وفقا للخطة المعتمدة”.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0