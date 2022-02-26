5 ساعات من المشي ..نداء استغاثة من طلبة مغاربة باوكرانيا بعد وصولهم للحدود مع بولونيا

2022-02-26 / 1:29 مساءً
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هبة بريس - الرباط

وجه عشرات الطلبة المغاربة بأوكرانيا نداء استغاثة بعد وصولهم الى الحدود مع بولونيا والمشي لمدة 5 ساعات على الأرجل حيث لم يتم ادخالهم.

وبحسب مصادر “هبة بريس ” فان الطلبة المغاربة الذين وصلوا الى الحدود مع بولونيا تركوا في ظروف جد قاسية من برد وجوع في الوقت الذي تم فيه ادخال الاف الاوكرانيين واشخاص اخرين من جنسيات مختلفة.

وكانت سفارة المملكة في أوكرانيا قد دعت المواطنين الراغبين بالبقاء في البلاد التي تتعرض إلى غزو روسي إلى عدم مغادرة أماكن الإقامة والاحتفاظ بأوراق الهوية والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة، في حين عدت الراغبين بالرحيل إلى توجه للحدود لبحث نقلهم للدول المجاورة.

وقالت السفارة يوم الجمعة 25 فبراير “تبعا للتطورات الميدانية التي تعرفها أوكرانيا حاليا، وبالإشارة إلى بلاغها الصادر في 12 فبراير 2022، فإن سفارة المملكة المغربية بكييف تدعو كافة المواطنين المغاربة المقيمين الذين اختاروا المكوث فوق التراب الأوكراني، إلى ضرورة التقيد بالتوجيهات وتدابير السلامة التي دعت إليها السلطات الأوكرانية المختصة، حيث تؤكد السفارة على:

وبالنسبة للمواطنين الذين قرروا المغادرة، فإن سفارة المملكة وبتنسيق وثيق مع سفارات المملكة بالدول المجاورة، منكبة على تسهيل عملية عبور المواطنين المغاربة من أوكرانيا في ظروف آمنة.

في هذا الإطار، وأخذا بعين الاعتبار إغلاق المجال الجوي الأوكراني، تدعو أيضا سفارة المملكة المغربية، الراغبين في مغادرة التراب الأوكراني، إلى التوجه إلى المنافذ الحدودية اللولوج إلى الدول التالية: رومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا، حيث سيتم إنشاء خلايا للاستقبال والمرافقة.

وتدعو السفارة إلى التواصل مع خلية الأزمة بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على الرقمين المجانيين التاليين:

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‫2 تعليقات

  2. صباح الخير فين كنتو قبل ما يفوت الفوت؟ الناس رجعو و قادو الأمور ديالهم و نتوما عاد طفات عليكم الشمعة! أولا حتى فهادي الدولة مادارتش خدمتها؟

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