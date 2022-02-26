من إخراج زوجها.. سلمى رشيد تطرح جديدها “واهيا”

نجلاء مزيان - هبة بريس

أصدرت الفنانة سلمى رشيد أحدث أغانيها بعنوان “واهيا” مساء أمس الجمعة عبر قناتها الرسمية على موقع تحميل الفيديوهات “يوتيوب”.

و أغنية “واهيا” من كلمات وألحان وتوزيع ياسين الرامي، فيما أشرف زوجها حسن العلوي على إخراج الكليب الخاص بها.

ويحمل العمل الفني الجديد لسلمى رشيد إيقاعات متنوعة، تمزج بين الراب والدقة المراكشية، وكذا البوب المغربي.

و في سياق منفصل، تستعد الفنانة المغربية لإطلاق علامة تجارية خاصة بها قريبا، ستشكل مفاجأة لجمهورها، إضافة إلى تحضيرها لعمل فني عبارة عن شارة مسلسل رمضاني.

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال سلمى رشيد كان بعنوان “دارهالي قلبي” الذي طرحته قبل أشهر، والذي عرف نجاحا كبيرا.

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