وزير النقل: اخترنا 5 ملفات ذات أولوية لمعالجتها مع مهنيي نقل البضائع

2022-02-26 / 11:34 صباحًا
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هبة بريس

أعلن وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أمس الجمعة بالرباط، أن الوزارة وممثلي مهنيي نقل الأشخاص والبضائع اتفقا على خمسة مواضيع ذات أولوية ستتم معالجتها ابتداء من الأسبوع المقبل في إطار اللجان المشتركة التقنية.

وجاء هذا الإعلان خلال لقاء عقده عبد الجليل مع مهنيي قطاع نقل الأشخاص والبضائع خصص لدراسة الصعوبات والتحديات التي يواجهها مهنيو القطاع، لاسيما في سياق ارتفاع أسعار المحروقات وإشكالية التمثيلية، والذي يأتي أيضا في إطار سلسلة اللقاءات التي أطلقتها الوزارة مع مهنيي القطاع الأسبوع الماضي.

وأوضح عبد الجليل أنه تم، عقب هذا الاجتماع، الوقوف على 5 مواضيع ذات أولوية، تتمثل أولا في تجديد حظيرة المركبات المتشابهة ذات الحمولة الإجمالية المختلفة، مشيرا إلى أن وزارته على استعداد “لإيجاد حل سريع” لهذه الإشكالية.

وأضاف أن الموضوع الثاني يتعلق بشروط الولوج إلى مهن نقل البضائع، بينما يتعلق الموضوع الثالث بوضع مرجع لتكاليف نقل الأشخاص والبضائع.

كما يتعلق الأمر، حسب الوزير، بدراسة موضوع المقايسة بين أسعار الوقود وسعر النقل، بالإضافة إلى إصلاح بيان الشحن ونزع طابعه المادي.

وحظي هذا الاجتماع بإشادة مختلف المشاركين والفاعلين في قطاع نقل الأشخاص والبضائع من خلال صيغته التفاعلية والناجعة.

وتميز اللقاء، الذي يندرج في إطار سلسلة “اللقاءات الماراثونية” التي انطلقت منذ ارتفاع أسعار المحروقات، بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) بناصر بولعجول، ومدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، نور الدين ديب، والكاتب العام للوزارة خالد الشرقاوي.

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