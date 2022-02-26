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نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وأمطار قوية بهذه المناطق يوم الأحد

2022-02-26 / 11:19 صباحًا
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية ستهم يوم غد الأحد عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن تساقطات ثلجية (من 20 إلى 35 سم) ستهم، غدا الأحد عمالات وأقاليم أزيلال وميدلت وتنغير والحوز وورزازات.

وأضاف المصدر ذاته أن أمطارا قوية محليا رعدية (من 30 إلى 40 ملم)، ستهم غدا الأحد من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء، عمالات وأقاليم ميدلت والراشيدية وتنغير وورزازات وتارودانت.

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