بلغاريا وبولندا والتشيك تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

هبة بريس - وكالات

أعلنت بلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك، اليوم السبت، عن إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران المدنية الروسية المختلفة.

وقال مصدر مقرب من إحدى شركات الطيران الروسية لوكالة “سبوتنيك” إن “بلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك أرسلت إشعارا بشأن إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية التابعة للشركات الروسية.

وفي وقت سابق، أصدر وزير النقل البريطاني تعليمات لهيئة الطيران المدني البريطانية بتجنب الأجواء الأوكرانية، في ظل التطورات الأخيرة هناك.

كما أعلنت بريطانيا عن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات التابعة للشركات المدنية الروسية وفرضت عقوبات على شركة أيروفلوت الروسية.

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