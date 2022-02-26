رئيس أوكرانيا: لن نلقي السلاح وسندافع عن أرضنا

هبة بريس - وكالات

ظهر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، صباح السبت، في تسجيل مصور نشره على حسابه في “تويتر” يتحدث من وسط كييف من أمام مكتبه ويقول لن نلقي السلاح.

ودعا زيلينسكي إلى عدم الاستسلام والدفاع عن كييف، مشيرا إلى أنه باق في العاصمة الأوكرانية وأن الجيش لن يترك ساحة المعركة.

ودعا إلى عدم تصديق “المعلومات الكاذبة” المنتشرة على الإنترنت بأنه دعا جيشه إلى تسليم سلاحه.

وقال: “سلاحنا هو الحقيقة. هذه أرضنا. هذه بلادنا. أطفالنا. سندافع عن كل هذا”.

وبثت هذه الرسالة في وقت تخوض القوات الأوكرانية معارك في العاصمة لصد الجيش الروسي.

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