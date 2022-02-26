صاروخان يستهدفان العاصمة الأوكرانية كييف

هبة بريس - وكالات

قال شاهد عيان إن صاروخين أصابا المناطق الواقعة جنوب غربي وسط مدينة كييف السبت.

وأضاف أن أحدهما سقط في منطقة قريبة من مطار جولياني.

وذكر شاهد آخر أن الصاروخين قصفا المنطقة القريبة من ميدان سفاستوبول، في حين قالت حكومة مدينة كييف إن أحدهما أصاب بناية سكنية.

كما أفادت تقارير بإصابة مبنى سكني كبير في كييف بصاروخ، على ما أفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية السبت، من دون تقديم معلومات عن أي ضحايا محتملين في الوقت الراهن.

وأوضحت خدمة الطوارئ أن الصاروخ أصاب المبنى بين الطابقين 18 و21 مشيرة إلى أن عملية إجلاء سكانه “جارية”. وكانت روسيا أعلنت قبل فترة وجيزة أنها أطلقت صواريخ كروز، في اليوم الثالث من غزوها لأوكرانيا.

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