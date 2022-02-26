‘الهروب” إلى أروبا..من فاقم الأزمة لتصير رائحة الموت في كل إقليم خريبكة ؟ فيديو
هو الحزن .. غيمات في القلب اثر فقدان أحبة شباب .. حديث يدمي القلب عن الفراق الذي لا تصدقه العقول بالمرة ..فالوفاة قدر لكن الاسباب تبقى قابلة للحلحلة ان توفرت العزيمة السياسية ..
هنا وادي زم ..هنا نحيب أمهات عن شباب اختطفهم الموت إثر محاولة فاشلة للهجرة من سواحل مدينة الداخلة في الأقاليم الجنوبية .
ففي ظل البطالة والوضع الاقتصادي الراكد، تتزايد محاولات شباب الإقليم للوصول إلى أوروبا بحثاً عن مستقبل أفضل. ..الكل على علم ان الأشهر الأخيرة شهدت زيادة في رحلات الهجرة ابطالها شباب من قلعة السراغنة وخريبكة .
والحقيقة أن وضع الهشاشة ترصده الأعين في الكثير من المجالات بهذا الإقليم الذي ظل شبابه يترنحون لعقود فوق سعير البطالة … لا يريد من يسير هذا الاقليم استيعاب أن هذه الفئات العمرية وجب إدماجها في النسيج الإنتاجي، خصوصا أمام تراجع سياسات التوظيف العمومي ..لا يريد من يسير هذا الاقليم ان يستوعب ان الوقت قد حان لوضع سياسة تنموية بغرض انتشال ما تبقى من الشباب من البطالة والعطالة والخراب النفسي
هناك مثل مغربي يقول: ” القط ماكيهربش من دار العرس” وعليه يمكن الجزم ان أسباب تنامي الهجرة غير الشرعية بهذا
الاقليم ليست بحاجة لشرح ضافٍ، وتكمن بإيجاز في مصاعب الحياة ..فمن له الإستعداد للموت غرقا يكون اصلا قد فارق الحياة وهو حي يرزق ..اصعب الألم ان تدرك انك العدم بكل تجلياته ..
هنا وادي زم ..حزن يخيم عل عائلات تنتظر جثامين شباب كان حلمهم تغيير الوجهة فصار الحلم كابوس سيطول مقامه مع عائلات وادزمية تشكو العوز والحاجة .،
الظاهر ان الأوضاع لا تزيد إلا تفاقما وهشاشة بهذا الاقليم الذي يتحدث عنه العالم بثروته الفوسفاطية ما يدفع المرء للتساؤل: من سيأتي على يده الفرج …فقد تعددت اسامي المسؤولين دون ان تتحرك التنمية .. نحن ” اضيع من الأيتام على مائدة اللئام” حسب تعبير طارق بن زياد
مضمون الصدمة في الربورتاج الاتي :
20 تعليقات
الشباب يرمون بانفسهم إلى التهلكة من أجل لقمة العيش وعيشة راضية مرضية..لهذا يقومون بالهجرة السرية عبر قوارب الموت ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم..
الاسباب الرئيسية عندنا لهذه الظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء شباب وقاصرين هي البطالة والتشرد والارتفاع الساروخي في المعيشةوووووووز .سؤال يحيرني أين هي الحماية الاجتماعية والمعيشية أمام موجة الأسعار الساروخية… ماكفايا سيناريوهات كاذبة ووعود…
ربما هذه الحكومة الجديدة ورتث سوء تدابيرها من الحكومة السابقة….لو كانت تعرف التصرف لما هاجروا شبابنا الذي طالما عانى من متاعب الحياة ولقمة العيش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
الحكومة وصلت الى مبتغاها وتركت الشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا ممتازة جدا يتخبطون من قهر وقمع واستغلال وحكرة..هناك من يفكر بالهجرة السرية عبر قوارب الموت ويضحي بنفسه من اجل لقمة العيش …. وهناك ايضا من يفكر في الانتحار او التجارية في المخذرات وتبقى الحكومة الجديدة هي المسبب الرئيسي لذالك…
بجب على الحكومة الجديدة أن تجد حلا مناسبا يرضي الجميع للحد من انتشار البطالة والتشرد والهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحيتها ابرياء وبالاخص الشباب العاطل…
الحل بين يدي الحكومة الجديدة ..ان تكثر من فرص العمل للشباب العاطل وتكثير من الورشات والاستثمارات التي تعود بالنفع على الشعب المغربي…
الكل يطالب الرئيس باتخاذ تدابير عاجلة لإنهاء الأزمة الإقتصادية التي دمرتها الجائحة كوفيد 19 كورونا بقرارتكم التافهة والآن أنتم المسؤولون ما حصل لابنائنا لمغادرة البلاد عبر قوارب الموت.. ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم..
كلنا نعيش وضعية صعبة جدا جدا والفقير يتخبط في صعوبة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية التي خلفتها الجائحة كوفيد 19 كورونا منذ سنتين ونحن متضررين بها …والشباب همه الوحيد هو الوصول إلى مبتغاه بأي طريقة حتى وإن كلفته حياته…
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم كل من سولت له نفسه في تفقير هذآ الشعب المغربي وتقهيره مما جعل أبنائه يفكرون في الهجرة السرية وأنتم تدعون بالاتزامكم الوعود الكاذبة ولاحولة ولاقوة إلا الله وحده..
اللهم هذا منكر في حق شبابنا الذي طالما عانى من متاعب الحياة ومتطلباتها الصعبة ؛ والمسؤول الوحيد هو الحكومة الجديدة التي لم توفر لهم ظروف جيدة على الاقل وذالك من اضعف الإيمان….
ما كفايا الابتزاز والحكرة والميز والدمار النفسي والضحك على الذقون والتهرب من المسؤولية اظن أن حديث الساعة…راجعوا انفسكم قبل كل شيء … الشباب جد ماسة إلى وطنه….
لدينا ملك القلوب يخاف عليا …اللهم احفظه ونجيه بعينك التي لا تنام…
إن الحكومة الجديدة تقوم بالتنويم المغناطيسي تجاه الشعب المغربي يلتزم الصمت ؛ يرى ولا يتكلم وحقوقه تبقى مهضومة وحسبنا الله ونعم الوكيل..
الكلام والصمت في هذه الحكومة عندهم الأفضل تجاه الشعب المغربي (صم بكم عمي لا يقشعون) والفاهم يفهم هههههههههههه.
كنا نترقب الجديد والتغيير والاصلاحات في هذه الحكومة الجديدة ولكن للاسف الشديد مازلتم في التأخر وستضلون هكذاك على ما يقارب الميئات السنوات.هههه
كل خطوة بخطوة استثمارية ستعزز من نجاح هذه الحكومة الجديدة في بناء مستقبل افضل بكثير من السابق التي ينتظرها شبابنا من أجل انقاده من الفقر والتشرد والبطالة والهجرة السرية…
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم لو لم يكن الفساد المالي والابتزازات لما قاموا شبابنا بالهجرة السرية عبر قوارب الموت ويضحي بنفسه من اجل لقمة العيش..
يجب على الحكومة الجديدة أن تقوم بإطلاق الورشات والاستثمارات التي تعود بالنفع على شبابنا والحد من ظاهرة الهجرة السرية..لتعميم الحماية الاجتماعية …
يجب على الحكومة الجديدة أن تضع استراتيجية جديدة ورئية مستقبلية تستخدم الشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا ممتازة جدا حتى لايفكر في الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب..ونكون شيئاً ما قمنا بتقليص الهجرة السرية ومعالم الإصلاح المنظومة والتأهيل وووووووو.. ونتمنى ذالك….
الكل بين يديك ياحكومة…الإنقاذ بين يديك والحلول كذالك لهذا يجب عليك بالتسريع الفوري لدعم الطبقة الفقيرة والكادحة التي تدهورت حالتها المعيشية والاجتماعية التي تعاني في صمت انقذوا حتى لا ترمي ببشبابها إلى التهلكة بحياتهم. والمسؤول الوحيد هو أنتم …