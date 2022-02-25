وزارة الصحة:المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط يفتح أبوابه

2022-02-25 / 11:23 مساءً
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سيفتتح المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط أبوابه، يوم الإثنين 28 فبراير 2022 ، لاستقبال المرضى والمصابين، وذلك بعد استكمال الأشغال والتجهيز واستيفاء شروط السلامة.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، أنه في إطار توجيهات الملك محمد السادس المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، وفي إطار تطوير العرض الصحي بالمغرب لمواكبة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق منه بإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة، ومن أجل تقريب الخدمات العلاجية والاستشفائية من المواطنات والمواطنين، سيتم فتح هذا المركز الاستشفائي بعد أن تمت أشغال بنائه وتجهيزه بالمعدات الطبية واللوجستيكية، وبعد أن استوفي شروط السلامة الصحية.

وأشار إلى أنه تم تشييد هذه المعلمة الصحية على مساحة تقدر بـ 31 ألف و 173 متر مربع، وبطاقة استيعابية تبلغ 300 سرير، وبكلفة إجمالية قدرها 580 مليون درهم، مضيفا أنه سيستفيد من خدمات هذا المركز الاستشفائي ساكنة تقدر بحوالي خمسة ملايين نسمة. وأوضح البلاغ أن المركز الاستشفائي مولاي يوسف يتوفر على عدة وحدات وأقسام ومصالح طبية وقاعات استشفائية تم تشييدها بمواصفات رفيعة، ومجهزة بأحدث الآليات والتجهيزات البيوطبية واللوجستيكية.

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