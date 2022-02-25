الدفاع الروسية: العسكريون الروس يدخلون مدينة ميليتوبول الأوكرانية

2022-02-25 / 10:38 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن دخول العسكريين الروس مدينة ميليتوبول الأوكرانية الواقعة على ساحل بحر آزوف مساء الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، إنه “بعد تنفيذ عملية الإنزال بالقرب من بلدة آزوفسكويه الأوكرانية مساء 25 فبراير، اتجهت الوحدات الروسية إلى مدينة ميليتوبول ودخلتها دون أن تلاقي أي مقاومة”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن قواتها دمرت 211 موقعا عسكريا أوكرانيا، بما فيها مراكز قيادة ومحطات رادار، وأسقطت 6 طائرات ومروحية واحدة و5 مسيرات للجيش الأوكراني.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انطلقت صباح الخميس 24 فبراير الجاري

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