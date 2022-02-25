المصادقة بالإجماع على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون لغرفة الصناعة التقليدية لدرعة تافيلالت

هبة بريس - الرشيدية

عقدت غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت، اليوم الجمعة 25 فبراير الجاري بالمركب الثقافي والاجتماعي والرياضي اولاد الحاج بمدينة الرشيدية، دورتها العادية لشهر فبراير 2022، خصصتها للمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون، ولمناقشة قضايا تنظيمية ومالية.

حيث تم في بداية أشغال هذه الدورة تقديم تقرير مفصل عن حصيلة أنشطة الغرفة خلال الدورة الأولى لسنة 2022، والمصادقة بالإجماع على الحساب الإداري للغرفة برسم سنة 2021.

وصادق أعضاء الغرفة بالاجماع، خلال هذه الدورة العادية ، على مشروع اتفاقية للشراكة والتعاون بين مجلس جهة درعة تافيلالت وغرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت تهدف إلي تمويل وإنجاز مشاريع مرتبطة بقطاع الصناعة التقليدية وذلك عن طريق المساهمة في تثمين منتوجات الصناعة التقليدية جهويا ووطنيا من خلال دعم المقاولات والتعاونيات الحرفية، والتعريف بالموروث الثقافي للجهة والترويج للمنتوج الحرفي الجهوي من خلال تنظيم تظاهرات ومعارض جهوية ووطنية، وخلق فرص للشغل للحرفيين عبر تشجيع الاستثمار، والمساهمة في تأهيل العنصر البشري الفاعل والعامل بقطاع الصناعة التقليدية عبر برامج للتكوين المستمر والتكوين المهني، وذلك بغلاف مالي إجمالي يناهز 5 ملايين درهم .

كما تمت المصادقة أيضا بالإجماع على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون لأجل إنجاز برامج مشتركة لدعم ومواكبة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية بين مؤسسة دار الصانع و غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت تشمل إنجاز برامج مشتركة لفائدة حرفيي الجهة على مستوى دعم الإنتاج والتسويق والتكوين وتطوير المهارات، ومسايرة الرقمنة، وإدماج وحدات الإنتاج في النسيج الاقتصادي المهيكل .

وجرت أيضا خلال أشغال الدورة العادية للغرفة التي ترأسها رئيسها عبد الجبار لعوان، بحضور ممثلي السلطات المحلية والمدير الإقليمي للصناعة التقليدية بكل من اقاليم ورزازات والرشيدية وأعضاء الغرفة، المصادقة بإجماع الحاضرين على النظام الأساسي لشركة التنمية الجهوية “التنمية السياحية درعة تافيلالت” .

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