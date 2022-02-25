صحيفة: زعيم البوليساريو لديه وثيقة هوية إسبانية سارية المفعول
ابراهيم غالي

لاراتون : غالي لم يسمح له بالتقاط الصور مع قادة” الاتحاد الأوروبي”

2022-02-25 / 9:55 مساءً
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أقدم رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، على خطوة، خلال القمة الأوروبية الأفريقية الأخيرة في بروكسيل، أثارت انزعاجا مغربيا.

ونقلت صحيفة” لاراثون” الإسبانية أن سانشيز كان الزعيم الأوروبي الوحيد الذي التقى بزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، على هامش أشغال القمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن غالي لم يسمح له بالتقاط الصور مع قادة الاتحاد الأوروبي الثلاثة الذين استقبلوا رؤساء الوفود الأفريقية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وتشارلز ميشيل. رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي.

وحسب الصحيفة، عند وصول غالي القاعة، كان القادة الأوروبيون الثلاثة قد غادروا المنصة التي استقبلوا فيها رؤساء الوفود.

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