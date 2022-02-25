صربيا ترفض المشاركة في العقوبات ضد روسيا وتبين الأسباب

هبة بريس _ وكالات

رفضت صربيا، الجمعة، دعوات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للمشاركة في توقيع عقوبات على روسيا، مبررة ذلك بمصالحها الوطنية، رغم أن رئيسها صرح بأن هجوم موسكو على أوكرانيا يعد انتهاكا للقانون الدولي.

صربيا مثال نادر بين الدولة الأوروبية، وكذلك بيلاروسيا، لعدم انضمامهما إلى دعوات لتوقيع عقوبات على موسكو بعد غزوها لاوكرانيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش “صربيا تحترم قواعد القانون الدولي، لكنها تتفهم أيضا مصالحها الخاصة”.

وأضاف أن صربيا تعتبر انتهاك وحدة أراضي أوكرانيا “خطأ كبيرا”، لكنها لن تشارك في العقوبات.

ورغم سعيها رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تعمل صربيا على تعزيز علاقاتها بحليفتها التقليدية روسيا.

تمد موسكو الجيش الصربي بالأسلحة، مما أثار مزيدا من التوترات في منطقة البلقان التي شهدت حربا أهلية دامية في التسعينيات.

وأشاد فوتشيتش بروسيا لدعمها صربيا في مجلس الأمن الدولي، من خلال منع صدور قرارات كانت ستسمح لإقليمها السابق كوسوفو بالانضمام إلى منظمات دولية.

وصرح فوتشيتش للصحفيين بأن “صربيا تعبر عن خالص أسفها للأحداث الجارية في أوكرانيا. كل من روسيا وأوكرانيا دولتان صديقتان”.

واستطرد قائلا “بطبيعة الحال لا تزال صربيا على نهجها الأوروبي وهذا هو عزمها استراتيجيا، لكن صربيا لن تسارع بالمشاركة في أعمال عدائية فقط لأن هناك من يريدها أن تقوم بذلك”.

ووصف قراره بأنه “جاد ومسؤول” ، واصفا عدم المشاركة في توقيع عقوبات ضد روسيا بأنه قرار”عادل” لأن موسكو تدعم محاولة صربيا للاحتفاظ بمطالبتها بإقليم كوسوفو.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0