This handout video grab taken and released by the Russian Defence Ministry on February 17, 2022, shows the Grad multiple rocket launcher firing at mock enemy targets during a joint exercises of the armed forces of Russia and Belarus as part of an inspection of the Union State's Response Force, at the Obuz-Lesnovsky firing range near the city of Baranovichi in Belarus. - Belarusian President Alexander Lukashenko, an ally of Moscow, said on February 17, 2022 that his country would be ready to welcome "nuclear weapons" in the event of a threat from the West, in the midst of a crisis in Ukraine. (Photo by Russian Defence Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/ RUSSIAN DEFENCE MINISTRY" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

البابا فرنسيس يغرد بالروسية: “كل حرب هي استسلام مخز

2022-02-25 / 9:14 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

علق البابا فرنسيس، الجمعة، على الغزو الروسي لأوكرانيا، معتبرا أن “كل حرب هي استسلام مخز”، وذلك في تغريدة على تويتر ترجمت إلى لغات عدة بينها الروسية.

وكتب البابا أن “كل حرب تترك العالم أسوأ مما كان عليه قبلها. فالحرب هي فشل السياسة والإنسانية، واستسلام مخز، وهزيمة ضد قوى الشر”.

ونشرت تغريدته باللغات المعتادة على حسابه، أي الإيطالية والبرتغالية والبولندية والفرنسية والإنكليزية والإسبانية والألمانية والعربية، وأرفقت بوسمي “فلنصلّ معا” و”أوكرانيا

وتوجه البابا فرنسيس صباح الجمعة إلى سفارة روسيا قرب مقر الكرسي الرسولي حيث أعرب عن “قلقه” في اليوم الثاني من غزو القوات الروسية لأوكرانيا. وهي خطوة نادرة قام بها البابا الأرجنتيني الذي لا يزور أبدا مقار ممثليات أجنبية بل يستقبل في مقره الدبلوماسيين المعتمدين في الفاتيكان.

ويأتي الهجوم الروسي بعد ثماني سنوات على ضم موسكو شبه جزيرة القرم ورعايتها لاستيلاء الانفصاليين الموالين لروسيا على أجزاء من المناطق في دونباس ما سبب حربا أودت بأكثر من 14 ألف شخص في المنطقة.

وواصلت القوات الأوكرانية، الجمعة، قتالها ضد عناصر من الجيش الروسي في العاصمة كييف، في اليوم الثاني لاجتياح أطلقه الرئيس فلاديمير بوتين غير المكترث بالعقوبات الغربية والذي دعا الجيش الأوكراني إلى تولي السلطة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of روسيا “تقيّد الوصول” إلى فيسبوك

روسيا “تقيّد الوصول” إلى فيسبوك

2022-02-25 / 10:11 مساءً
Photo of تشديد الحراسة الأمنية على الموانئ الأوكرانية

تشديد الحراسة الأمنية على الموانئ الأوكرانية

2022-02-25 / 9:41 مساءً
Photo of صربيا ترفض المشاركة في العقوبات ضد روسيا وتبين الأسباب

صربيا ترفض المشاركة في العقوبات ضد روسيا وتبين الأسباب

2022-02-25 / 9:31 مساءً
Photo of الناتو”: مسألة المفاوضات مع روسيا يحسمها زيلينسكي فقط

الناتو”: مسألة المفاوضات مع روسيا يحسمها زيلينسكي فقط

2022-02-25 / 9:04 مساءً
Photo of الأمم المتحدة : أكثر من خمسين ألف أوكراني فروا من بلادهم في 48 ساعة

الأمم المتحدة : أكثر من خمسين ألف أوكراني فروا…

2022-02-25 / 8:12 مساءً
Photo of بيلاروس تعلن استعدادها لاستضافة أي مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

بيلاروس تعلن استعدادها لاستضافة أي مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

2022-02-25 / 7:00 مساءً
Photo of إجماع في الاتحاد الأوروبي على تجميد أصول بوتين ولافروف

إجماع في الاتحاد الأوروبي على تجميد أصول بوتين ولافروف

2022-02-25 / 6:15 مساءً
Photo of الخارجية الروسية: نريد ضمانات أمن نصية من واشنطن والناتو

الخارجية الروسية: نريد ضمانات أمن نصية من واشنطن والناتو

2022-02-25 / 5:16 مساءً
Photo of الكرملين: روسيا أبلغت أوكرانيا موافقتها على المفاوضات

الكرملين: روسيا أبلغت أوكرانيا موافقتها على المفاوضات

2022-02-25 / 4:58 مساءً
Photo of بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة: الاتفاق معكم أسهل

بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة: الاتفاق…

2022-02-25 / 4:15 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق