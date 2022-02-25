الناتو”: مسألة المفاوضات مع روسيا يحسمها زيلينسكي فقط

2022-02-25 / 9:04 مساءً
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أكد الأمين العام لحلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ، أن الحلف يرى أن قرار المفاوضات بين كييف وموسكو يجب أن يتخذه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وحكومة أوكرانيا.

وقال في مؤتمر صحفي عقب القمة الطارئة للحلف: “فيما يتعلق بالمفاوضات المحتملة بين حكومة أوكرانيا والرئيس زيلينسكي مع روسيا.. رسالتي هي أن الرئيس زيلينسكي وحكومة أوكرانيا يجب أن يقررا هذه المسألة”.

وأضاف: “علينا أن نرى الآن أن روسيا توقف الهجمات ضد أوكرانيا، هذه هي أسرع وأسهل وأفضل طريقة للسلام”.

من جهته، أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في وقت سابق، أن روسيا أبلغت أوكرانيا بموافقتها على المفاوضات، مشيرا إلى أن “كييف قطعت الاتصال بعد إبلاغها بالموافقة وردت باختيار وارسو بدلا عن مينسك”.

وقال: “الجانب الأوكراني بعد أن أبلغناه موافقتنا على تنظيم مفاوضات في مينسك، أختاروا وارسو، وبعد ذلك قطعوا الاتصالات معنا، مضيفا أن “التوقف في تأمل كييف بشأن المفاوضات رافقه نشر أنظمة صواريخ في المناطق السكنية بما فيها العاصمة كييف”.

وتابع: “هذه نقطة مهمة جدا. بدأ الأوكرانيون الحديث عن المفاوضات أولا، ثم اندمجوا وسلموا أسلحة للمدنيين واختبأوا خلف دروع بشرية”.

وأشار بيسكوف إلى أن “روسيا وافقت على التفاوض مع أوكرانيا وشكلت وفدا من ممثلي وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والإدارة الرئاسية”.

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