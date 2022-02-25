المكتب الوطني المغربي للسياحة والمكتب الوطني للمطارات يتحدان للعمل على استعادة الطرق الجوية
قام وفد عن المكتب الوطني المغربي للسياحة والمكتب الوطني للمطارات هذا الأسبوع بزيارة لمدينة Tampere بفنلندا، للقاء مع كبريات شركات الطيران المشاركة في معرض الطيران الدولي”Aviation Connect “.
وأوضح بلاغ مشترك أن فرق المكتب الوطني المغربي للسياحة والمكتب الوطني للمطارات تباحثت في البداية مع شركات طيران بارزة مثل Vueling و Lufthansa و Eurowings و Lot و Wizzair .
وفي هذا الإطار، تم إجراء مفاوضات تتعلق بالموسم الذي سيبدأ قريبا، وكذا موسم الشتاء القادم، الذي يتم حاليا استكمال البرامج الخاصة به.
ومن المنتظر أن يتم افتتاح العديد من الخطوط الجوية الجديدة من وإلى مدن فاس وطنجة وأكادير، علما أنه سيجري الإعلان عن الخطوط التي تم التفاوض بشأنها خلال الأسابيع المقبلة بمجرد الانتهاء من إعداد البرامج الجديدة.
وهكذا فقد توحدت جهود المكتب الوطني المغربي للسياحة والمكتب الوطني للمطارات من أجل تحقيق هدف مشترك، وهو تأمين النشاط بالنسبة للوجهة السياحية للمغرب واستعادة الطرق الجوية، حتى يستعيد المجال الجوي المغربي مكانته على المستوى الدولي.
وقد شكلت المشاركة في هذا المعرض الدولي بفنلندا فرصة للمكتب الوطني المغربي للسياحة والمكتب الوطني للمطارات لوضع المغرب، وخاصة مدينة طنجة، في قلب صناعة الطيران والسفر، عبر الإعلان رسميا عن استضافة النسخة التاسعة عشرة من المعرض الدولي للنقل الجوي ” Connect aviation “بمدينة طنجة في فبراير 2023.
3 تعليقات
اتمنى
فتح الحدود اما م مغاربة العالم لان الجيل الأول كان يقتصد في الأكل والشرب والسكن والملبس من أجل إرسال العملة الصعبة إلى المغرب مند الستينات ومازال وحل مشاكل وقضايا الجيل الأول العمالقة ببعض الادارات بسبب بعض المسؤولين الفاسدين وان تحل قضايا ومشاكل الجيل الأول فإننا سنخسر الأجيال القادمة كم الجيل التاني الدي أصبح يقضي عطلته ببلدان أخرى متل تركيا واليونان وإسبانيا البرتغال ادا حان الوقت لاعتماد بمغاربةالعالم بحل قضاياهم وتسهيل الإجراءات لحصولهم على وتاءقهم في ااقنصليات والادارات الأخرى اللهم قد بلغت
يجب اولا تغيير شروط الولوج إلى المغرب. وبعدها يتم الترويج للموسم السياحي. لأن معظم الدول قد بسطت شروط الولوج إليها إلا المغرب. فالسائح طبعا سيختار وجهة اقل بيروقراطية. اي لي عندها دخول أيسر وابسط
Finahiwa lbhar ya hokomat char