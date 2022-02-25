المكتب الوطني المغربي للسياحة والمكتب الوطني للمطارات يتحدان للعمل على استعادة الطرق الجوية

هبة بريس _ الرباط

قام وفد عن المكتب الوطني المغربي للسياحة والمكتب الوطني للمطارات هذا الأسبوع بزيارة لمدينة Tampere بفنلندا، للقاء مع كبريات شركات الطيران المشاركة في معرض الطيران الدولي”Aviation Connect “.

وأوضح بلاغ مشترك أن فرق المكتب الوطني المغربي للسياحة والمكتب الوطني للمطارات تباحثت في البداية مع شركات طيران بارزة مثل Vueling و Lufthansa و Eurowings و Lot و Wizzair .

وفي هذا الإطار، تم إجراء مفاوضات تتعلق بالموسم الذي سيبدأ قريبا، وكذا موسم الشتاء القادم، الذي يتم حاليا استكمال البرامج الخاصة به.

ومن المنتظر أن يتم افتتاح العديد من الخطوط الجوية الجديدة من وإلى مدن فاس وطنجة وأكادير، علما أنه سيجري الإعلان عن الخطوط التي تم التفاوض بشأنها خلال الأسابيع المقبلة بمجرد الانتهاء من إعداد البرامج الجديدة.

وهكذا فقد توحدت جهود المكتب الوطني المغربي للسياحة والمكتب الوطني للمطارات من أجل تحقيق هدف مشترك، وهو تأمين النشاط بالنسبة للوجهة السياحية للمغرب واستعادة الطرق الجوية، حتى يستعيد المجال الجوي المغربي مكانته على المستوى الدولي.

وقد شكلت المشاركة في هذا المعرض الدولي بفنلندا فرصة للمكتب الوطني المغربي للسياحة والمكتب الوطني للمطارات لوضع المغرب، وخاصة مدينة طنجة، في قلب صناعة الطيران والسفر، عبر الإعلان رسميا عن استضافة النسخة التاسعة عشرة من المعرض الدولي للنقل الجوي ” Connect aviation “بمدينة طنجة في فبراير 2023.

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