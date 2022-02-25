فيدرالية الناشرين تعيد هيكلة فرع جهة الشرق + اللائحة

هبة بريس : وجدة

استحضر الجمع العام الاستثنائي لفرع الفيدرالية بجهة الشرق المنعقد بوجدة يوم الجمعة 25 فبراير الجاري، أنه في مثل هذا اليوم بالضبط من السنة الفارطة أعلن عن ميلاد هذا الإطار الجهوي كمكسب هام للمنشآت الصحافية ولطموح التأهيل من أجل خدمة المجتمع في منطقة توجد على خطوط تماس حدودية حساسة وذات بعد رمزي قوي.

واعتبر الجمع العام أن هذه المحطة التي بادر فيها كل ناشري الصحف في أقاليم الجهة إلى إعادة ترتيب أوضاعهم التنظيمية كانت ضرورية حتى يبقى الإعلام الجهوي في شرق المملكة وفياً لقيم الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وملتزما بالقواعد المهنية وبأخلاقيات المهنة فعلاً وممارسة لأن أي انحراف عن هذه الطريق هو تحطيم لكل آمال تأهيل هذه الصحافة لتكون في الموعد مع ثقة المجتمع واحترام الفاعلين ومع الطموح المشروع ليكون هذا الإعلام كريما مرفوع الرأس.

وإذ يعبر الجمع العام عن ابتهاجه بهذا الالتحام للزملاء بجهة الشرق حول مشروع تأهيلي تخليفي أصبح ملكاً للفيدرالين والفيدراليات في كل جهات المملكة، فإنه يأسف لكون واقع هذه الصحافة الجهوية بالشرق ما يزال يحتاج إلى تفاعل أكثر قوة من طرف كل المعنيين حتى يخرج من دوامة أعطابه التي تم تشخيصها من قبل من انعدام شبه تام للموارد الإعلانية وهشاشة كبيرة للنموذج الاقتصادي للمقاولات الصحافية.

وبعد إطلاع الجمع العام الاستثنائي على ما حصل من تراكمات في عمل مختلف الفروع الجهوية، والعروض التي قدمها رؤساء هذه الفروع، ثمن مخرجات هذه القوة الاقتراحية للفيدرالية بمختلف هياكلها والتي رسمت نموذجا مبدعاً وقابلا للتنفيذ من أجل تحقيق شراكات مع مختلف الفاعلين في إطار صناديق جهوية لإنقاذ الصحافة المحلية شريطة أن يلتزم الناشرون بصرامة بقيم الصدق والمصداقية وبالممارسات الفضلى وبالعمل الحثيث على التجميع المقاولاتي وتوحيد الصفوف.

إن ناشري الصحف من الفرع الجهوي والمكتب التنفيذي ورؤساء الفروع المجتمعين بعاصمة الشرق ليعتبرون أن محطة وجدة الثانية درس وعبرة، وأن لا إقلاع للصحافة الجهوية دون مصداقية وأخلاق مهنية وهذا هو عنوان الفيدرالية.

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