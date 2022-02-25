الأمم المتحدة : أكثر من خمسين ألف أوكراني فروا من بلادهم في 48 ساعة

هبة بريس _ وكالات

أعلن المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، الجمعة، أن أكثر من خمسين ألف أوكراني فروا من بلادهم في أقل من 48 ساعة منذ بدء الغزو الروسي، علما أنه أُحصي، الخميس، مئة ألف نازح داخل أوكرانيا.

ومع بدء الغزو الروسي، فجر الخميس، ضاقت الطرق بعشرات آلاف الأوكرانيين الذين يصلون إلى حدود الاتحاد الأوروبي في مولدافيا وبولندا، وكذلك في المجر ورومانيا.

وكتب فيليبو غراندي على تويتر “فر أكثر من خمسين ألف لاجىء أوكراني من بلادهم في أقل من 48 ساعة، معظمهم نحو بولندا ومولدافيا، ويتجه كثر آخرون إلى الحدود”، موجها “الشكر الكبير إلى الحكومات ومواطني الدول التي تبقي حدودها مفتوحة وتستقبل اللاجئين”.

وفي تغريدة أخرى، وجه غراندي شكرا خاصا إلى رئيسة مولدافيا مايا ساندو “بعد سماحها لمن فروا من أوكرانيا بعبور الحدود مع مولدافيا في شكل آمن”، مؤكدا لها أن مفوضية اللاجئين “ستبذل ما في وسعها للمساعدة في تعبئة المساعدة الدولية في وقت تستقبلون” الأوكرانيين.

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