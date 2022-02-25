هذه نقط العبور الحدودية المفتوحة في وجه مغاربة أوكرانيا
هبة بريس _ الرباط
أعلنت سفارة المغرب بكييف، اليوم الجمعة، عن نقط العبور الحدودية المفتوحة في وجه المواطنين المغاربة الوافدين من أوكرانيا.
وذكرت السفارة أنه نظرا لاستمرار إغلاق المجال الجوي الأوكراني، واصلت بتعاون مع السفارات المغربية بالدول المجاورة، مساعيها لدى سلطات رومانيا وهنغاريـا وسلوفاكيا وبولونيا، والتي وافتها بنقط العبور الحدودية المفتوحة في وجه المواطنين المغاربة الوافدين من أوكرانيا.
وجددت السفارة في بلاغ ثان أعقب البلاغ الأول الذي صدر في وقت سابق اليوم، دعوتها لكافة المواطنين المغاربة المتواجدين فوق التراب الأوكراني، للتقيد بالتوجيهات وتدابير السلامة التي شددت عليها السلطات الأوكرانية المختصة.
وفي مايلي قائمة بنقاط العبور المفتوحة في وجه المواطنين المغاربة بالبلدان المعنية:
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8 تعليقات
يآرب يآرب احفظهم وفرج عليهم وردهم سالمين لأهاليهم ودويهم..
آلله يكون معاهم ويصبر اهاليهم الصبر والسلوان وخروجهم من هذه الحرب سالمين لا يصيبهم أي مكروه وسوء يآرب..
آلله يدير شي تاويل الخير ويرجعوا الواليديهم وابعد عنهم كل سوء ومكروه كلما بعدت الأرض عن السماء..
هل التذاكير مجانية من طرف السفارة المغربية؟؟ من أجل عودة الجالية المغربية الموجودين في أوكرانيا…
يجب ان تكون نقط العبور الحدودية في وجه المغاربة العالقين في أوكرانيا آمنة لاسترجاعهم في أحسن الظروف..
قلوبنا معهم الله يحفظهم يارب..
أظن أوكرانيا ليس كلها محاصرة هناك بعض المناطق ليس محصورة يجب على الجالية المغربية الجلوس فيها حتى تمر الأوضاع يسلام.
المشكل الكبير هو أن جل الطلبة والطالبات عالقون في الطرقات صعب عليهم الوصول إلى المعاير الحدودية لذالك يجب على السفارة المغربية أن تجد لهم حلا للخروج والعودة إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن لإنقاذ حياتهم…