هذه نقط العبور الحدودية المفتوحة في وجه مغاربة أوكرانيا

2022-02-25 / 7:46 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت سفارة المغرب بكييف، اليوم الجمعة، عن نقط العبور الحدودية المفتوحة في وجه المواطنين المغاربة الوافدين من أوكرانيا.

وذكرت السفارة أنه نظرا لاستمرار إغلاق المجال الجوي الأوكراني، واصلت بتعاون مع السفارات المغربية بالدول المجاورة، مساعيها لدى سلطات رومانيا وهنغاريـا وسلوفاكيا وبولونيا، والتي وافتها بنقط العبور الحدودية المفتوحة في وجه المواطنين المغاربة الوافدين من أوكرانيا.

وجددت السفارة في بلاغ ثان أعقب البلاغ الأول الذي صدر في وقت سابق اليوم، دعوتها لكافة المواطنين المغاربة المتواجدين فوق التراب الأوكراني، للتقيد بالتوجيهات وتدابير السلامة التي شددت عليها السلطات الأوكرانية المختصة.

وفي مايلي قائمة بنقاط العبور المفتوحة في وجه المواطنين المغاربة بالبلدان المعنية:

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