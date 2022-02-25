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جريمة حرب”.. وزير خارجية أوكرانيا يوثق استهداف الروس لروضة أطفال

2022-02-25 / 7:19 مساءً
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هبة بريس_ وكالات

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن روسيا ارتكبت جرائم حرب باستهدافها، الجمعة، روضة أطفال ودارا للأيتام.

وقال كوليبا إن الهجمات الروسية اليوم على روضة أطفال ودار للأيتام هي جرائم حرب وانتهاكات لنظام روما الأساسي، الذي وضعته المحكمة الجنائية الدولية.

وكشف في تغريدة له “بالتعاون مع مكتب المدعي العام، نحن بصدد جمع هذه الحقائق وغيرها، وسنرسلها على الفور إلى مكمة لاهاي” ثم تابع “المسؤولية أمر لا مفر منه

والجمعة، أفادت وكالات الأنباء العالمية، أن أطفالاً أوكرانيين أصيبوا بعد أن استهدفت القوات الروسية روضة أطفال في منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا، ودار أيتام في أوختيركا.

في السياق، أورد المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة الجمعة أن أكثر من خمسين ألف أوكراني فروا من بلادهم في أقل من 48 ساعة منذ بدء الغزو الروسي، علما أنه أحصى الخميس مئة ألف نازح داخل أوكرانيا

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