فاس.. بتنسيق مع ” الديستي “.. إحباط محاولة تهريب 630 كلغ من مخدر الشيرا

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة 25 فبراير الجاري، من إحباط محاولة لتهريب 630 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 33 و37 سنة، يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في حيازة وترويج المخدرات.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بمناطق قروية تقع ضواحي مدينة تازة، حيث أسفرت في البداية عن توقيف المشتبه فيه الأول على متن سيارة خفيفة بمنطقة “واد أمليل”، قبل أن يتم توقيف شريكه بجماعة “أحد أولاد زباير” وحجز سيارتين خفيفتين، إحداهما عثر على متنها على شحنة المواد المخدرة التي وصل وزنها الإجمالي إلى 630 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر

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