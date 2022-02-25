فاس.. بتنسيق مع ” الديستي “.. إحباط محاولة تهريب 630 كلغ من مخدر الشيرا

2022-02-25 / 7:09 مساءً
0
ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة 25 فبراير الجاري، من إحباط محاولة لتهريب 630 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 33 و37 سنة، يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في حيازة وترويج المخدرات.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بمناطق قروية تقع ضواحي مدينة تازة، حيث أسفرت في البداية عن توقيف المشتبه فيه الأول على متن سيارة خفيفة بمنطقة “واد أمليل”، قبل أن يتم توقيف شريكه بجماعة “أحد أولاد زباير” وحجز سيارتين خفيفتين، إحداهما عثر على متنها على شحنة المواد المخدرة التي وصل وزنها الإجمالي إلى 630 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المكتب الوطني المغربي للسياحة والمكتب الوطني للمطارات يتحدان للعمل على استعادة الطرق الجوية

المكتب الوطني المغربي للسياحة والمكتب الوطني للمطارات يتحدان للعمل…

2022-02-25 / 8:54 مساءً
Photo of وزارة الخارجية وتدبير أزمة أوكرانيا…تعبئة شاملة في ظروف استثنائية

وزارة الخارجية وتدبير أزمة أوكرانيا…تعبئة شاملة في ظروف استثنائية

2022-02-25 / 8:37 مساءً
Photo of فيدرالية الناشرين تعيد هيكلة فرع جهة الشرق + اللائحة

فيدرالية الناشرين تعيد هيكلة فرع جهة الشرق + اللائحة

2022-02-25 / 8:20 مساءً
Photo of صديقي يكشف سبب ظاهرة انھیار طوائف النحل بالمغرب .

صديقي يكشف سبب ظاهرة انھیار طوائف النحل بالمغرب .

2022-02-25 / 7:24 مساءً
Photo of جريمة حرب”.. وزير خارجية أوكرانيا يوثق استهداف الروس لروضة أطفال

جريمة حرب”.. وزير خارجية أوكرانيا يوثق استهداف الروس لروضة…

2022-02-25 / 7:19 مساءً
Photo of رسميا.. الحكومة تتراجع عن “اقتطاعات الأجور” بسبب “التلقيح”

رسميا.. الحكومة تتراجع عن “اقتطاعات الأجور” بسبب “التلقيح”

2022-02-25 / 5:37 مساءً
Photo of قضية ” دياليز خنيفرة ” ..” الكفالة ” تنقذ طبيب بخريبكة من السجن

قضية ” دياليز خنيفرة ” ..” الكفالة ” تنقذ…

2022-02-25 / 5:19 مساءً
Photo of تسجيل 259 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

تسجيل 259 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

2022-02-25 / 4:28 مساءً
Photo of مصدر : ثلاثة آلاف مغربي عادوا لأرض الوطن منذ اندلاع الأزمة بأوكرانيا

مصدر : ثلاثة آلاف مغربي عادوا لأرض الوطن منذ…

2022-02-25 / 4:18 مساءً
Photo of مهنيو النقل الطرقي يعلنون خوض إضراب عن العمل

مهنيو النقل الطرقي يعلنون خوض إضراب عن العمل

2022-02-25 / 4:04 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق