السفارة المغربية توضح بشأن عودة مغاربة أوكرانيا

هبة بريس _ الرباط

دعت سفارة المملكة المغربية بكييف كافة المواطنين المغاربة المقيمين الذين اختاروا المكوث فوق التراب الأوكراني، إلى ضرورة التقيد بالتوجيهات وتدابير السلامة التي دعت إليها السلطات الأوكرانية المختصة.

وأكدت السفارة، في بلاغ لها على عـــدم مغادرة أماكن الإقامة إلا في حالات الضرورة القصوى؛ والاحتفـــاظ الدائم بأوراق إثبات الهوية؛ والتواصـــل المستمر مع السفارة وخلية الأزمة المُخصصة لهذا الغرض.

وبالنسبة للمواطنين الذين قرروا المُغادرة، فإن سفارة المملكة وبتنسيق وثيق مع سفارات المملكة بالدول المُجاورة، منكبة على تسهيل عملية عبور المواطنين المغاربة من أوكرانيا في ظروف آمنة، يورد المصدر ذاته.

ودعت سفارة المملكة المغربية، الراغبين في مغادرة التراب الأوكراني، إلى التوجه إلى المنافذ الحدودية للولوج إلى الدول التالية: رومانيـــا وهنغاريـــا وسلوفاكيـــا، حيث سيتم إنشاء خلايــا للاستقبال والمرافقة”، توضح سفارة المملكة.

كما دعت السفارة إلى التواصل مع خلية الأزمة بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على الرقمين المجانيين التاليين: من أوكرانيا: (الرقم الأخضر المجاني): 0800502683، ومن المغرب: 0537663300

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