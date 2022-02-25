Russia's President Vladimir Putin (R) attends a meeting with Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov (L) and Russia's Defence Minister in Moscow on February 2, 2019. - President Putin on February 2 said Russia was suspending its participation in a key Cold War-era missile treaty in a mirror response to a US move the day before. Moscow and Washington have long accused the other of violating the Intermediate-Range Nuclear Forces agreement. (Photo by Alexey NIKOLSKY / Sputnik / AFP)

إجماع في الاتحاد الأوروبي على تجميد أصول بوتين ولافروف

2022-02-25 / 6:15 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع، الجمعة، على تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف في دول التكتل على ما أفادت مصادر أوروبية لوكالة فرانس برس.

وطُرح الإجراء خلال قمة أوربية استثنائية الخميس في بروكسل وأضيفت الجمعة إلى حزمة عقوبات سيفعَلها وزراء الخارجية على ما أوضحت المصادر نفسها.

وأبدت ألمانيا وإيطاليا تحفظات الجمعة خلال القمة على هذا الاقتراح الذي دعمه عدد كبير من القادة الأوروبيين، بحسب ما أفاد مسؤولان.

من جانب آخر، قرر الأوروبيون إلغاء إمكانية السفر بدون تأشيرات دخول لحاملي جواز السفر الروسي في إطار العقوبات التي تمت المصادقة عليها مساء الخميس.

هذه الاجراءات جاءت تلبية لطلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتعزيز العقوبات الأوروبية ضد روسيا لمعاقبتها على غزو أوكرانيا.

وبرر وزير الخارجية الروسي، الجمعة، غزو أوكرانيا الذي قرره الرئيس فلاديمير بوتين بانه “عملية عسكرية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا وتحريرها من النازية كي يتمكن الأوكرانيون بعد تحريرهم من هذا القمع من اختيار مستقبلهم بحرية

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