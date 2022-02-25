خبير أمني : إسبانيا لم تلتزم بحسن الجوار وقرارات الرباط سيادية

هبة بريس _ الرباط

علق خبير مغربي على موقف أحد الأحزاب الإسبانية الذي تحدث عن إمكانية نشر صواريخ بالقرب من حدود بلاده.

وكانت صحيفة “إلكونفيدنسيال ديخيتال” الإسبانية قد افادت بأن التكتل البرلماني لحزب “فوكس” اليميني المتطرف، بعث بإحاطة إلى الحكومة طلب فيها الرد على تلك التقارير.

وقال الحزب في رسالته، وفق الصحيفة: “يدرس المغرب إمكانية نشر صواريخ إسرائيلية بالقرب من طنجة والناظور وقبالة الأماكن الخاضعة للسيادة الإسبانية وهي سبتة ومليلية والجزر الأخرى التي تقع بين هذين المدينتين كرد على النشاط العسكري الإسباني في هذه المناطق”.

وفي الإطار ذاته قال الخبير الأمني المغرب محمد أكضيض، إن إسبانيا لم تلتزم بحسن الجوار.

وأضاف، أن:”ما جاء في الجريدة الإسبانية من نشر صواريخ من عدمها على الحدود الإسبانية المتاخمة لـ”المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية” لا تعكس استراتيجية المغرب الذي يبتعد عن الحروب ويسعى للسلام دائما”.

وأوضح أن المغرب لم يقم بنشر أي صواريخ حتى الآن، وأن تحركاته تأتي وفق وضعية القضايا العربية والإقليمية، في حين أن أي قرارات يمكن اتخاذها في المستقبل هي سيادية ومن حق المغرب أن يتخذ ما يراه مناسبا.

ويرى أن الحزب الإسباني خرج بمناورة في إطار مساعي البعض لنسف إعادة ترميم العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل منطقة رمادية لم تغادرها الحكومة الإسبانية من أجل علاقة واضحة.

وشدد على أن الحزب الإسباني قف بشكل قوي ضد المغرب بكل قوته السياسية وأن رئيس الحكومة الإسبانية قد يتخلص منه كعقدة سياسية تفرمل كل محاولات حكومته من أجل علاقات وطيدة منسجمة مع الرباط _ يقول لسبونتيك _؛

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