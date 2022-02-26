كوريا الشمالية تتخلص من التقويم الميلادي وتلغي عام 2022

2022-02-26 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

تخلت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية عن التقويم الميلادي لاعتماد آخر قائم على عيد ميلاد المؤسس كيم إيل سونغ، جد الزعيم الحالي كيم جونغ أون.

وظهرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية منذ مطلع الأسبوع الجاري بتاريخ هو “زوتشيه 111″، بدلا عن 2022.

وتعد كلمة “زوتشيه” أحد مبادئ كيم إيل سونغ، التي تترجم إلى “الموقف المستقل” و”روح الاعتماد على الذات”.

ويبدأ تقويم “زوتشيه” بميلاد أول رئيس لكوريا الشمالية، المؤسس إيل سونغ، في عام 1912، والذي يعتبر العام الأول.

وتم تقديم نظام التقويم هذا لأول مرة في عام 1997، بعد ثلاث سنوات من وفاة مؤسس كوريا الشمالية، ولكن حتى هذا الأسبوع، واصلت وكالة الأنباء المركزية اعتماد التقويم الميلادي الغربي، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية.

وأرجعت الصحيفة أن يكون سبب هذا التغيير مرتبطا باقتراب الذكرى الـ 110 لميلاد إيل سونغ والذي يصادف 15 أبريل المقبل، والذي يشهد تنظيم احتفالات ضخمة بالمناسبة.

وسبق لكوريا الشمالية أن قامت بخطوة مشابهة، إذ غيّرت توقيتها الرسمي في 2015، معلنة توقيت بيونغيانغ الذي يسبق التوقيت الرسمي الكوري المستخدم في كوريا الجنوبية بنصف ساعة، علما أن التوقيت الرسمي الكوري يمثل المنطقة الزمنية نفسها المستخدمة في اليابان، وفرض حين كانت شبه الجزيرة الكورية تحت الحكم الياباني.

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