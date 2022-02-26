تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

طقس السبت.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-02-26 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، نزول أمطار وزخات رعدية فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الواجهة المتوسطية، والريف، والأطلس، وهضاب الفوسفاط، والسهول الواقعة غرب الأطلس وشمال المنطقة الشرقية، إلى جانب تساقط أمطار أخرى متفرقة فوق جنوب المنطقة الشرقية وكذا السواحل الوسطى.

كما سيلاحظ نزول ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير، فيما سيبقى الطقس باردا نسبيا فوق جبال الأطلس وذلك خلال الصباح والليل.

وستهب الرياح قوية نوعا ما فوق كل من منطقة طنجة، والساحل المتوسطي، ومرتفعات الأطلس، وجنوب المنطقة الشرقية وأقصى جنوب المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين درجة واحدة و 07 درجات بمرتفعات الأطلس و الريف، وما بين 07 و 14 درجة بكل من شمال و وسط وشرق البلاد، وكذا بالسفوح الجنوبية-الشرقية، فيما ستكون ما بين 12 و 16 درجة بالجنوب.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، ومنطقة البوغاز، وقوي إلى جد قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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