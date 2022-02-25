مقتل مدير مدرسة متقاعد ضواحي الرشيدية

هبة بريس - الراشيدية

اهتزت منطقة مدغرة ضواحي الرشيدية، زوال اليوم الجمعة 25 فبراير الجاري، على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها مدير مدرسة متقاعد بعدما وجهت له طعنات غادرة على مستوى الصدر.

وذكر مصدر مطلع ل”هبة بريس” أن الجاني ثلاثيني وينحدر من نفس دوار الضحية، ويعاني من اضطرابات نفسية .

فور علمها، حلت الى مسرح الواقعة المصالح المختصة التي عملت على نقل الضحية الى مستعجلات المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، لكنه لفظ انفاسه الاخيرة هناك، وتم اعتقال المتهم بعد محاصرته بمنزل اسرته، فيما تم فتح تحقيق في الواقعة وذلك للكشف على جميع الملابسات المحيطة بها.

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