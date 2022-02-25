قضية ” دياليز خنيفرة ” ..” الكفالة ” تنقذ طبيب بخريبكة من السجن

هبة بريس - خنيفرة

علم ان النيابة العامة بابتدائية خنيفرة قد احالت على السجن المحلي بخنيفرة شخصين على خلفية قضية ” ما بات يعرف ب ” دياليز خنيفرة “بتهم تتعلق ب”خيانة الأمانة” و”تبديد أموال عمومية” .

وقالت مصادرنا أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة قرر متابعة عاملة نظافة و أربعيني، وهما مستخدمين بالجمعية المكلفةبمركز“الدياليز بخنيفرة، في حالة إعتقال فيما تمت متابعة طبيب إختصاصي في الكلي بمدينة خريبكة،( ل م) وزوجة رئيس الجمعية المعتقل في السجن المحلي بخنيفرة، في حالة سراح وتغريمهم كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهما كضمانة لحضور الجلسات.

وتمت متابعة المحاسب المالي في حالة سراح مع أدائه كفالة مالية قدرها 2 مليون سنتيم ، بالاضافة إلى متابعة ممرضة بمركز تصفية الكلي بخنيفرة في حالة سراح

وتفجرت القضية بعد مطالبة ” الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في خنيفرة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان،” بتدقيق الحسابات والوثائق المحاسباتية التي قدمها المشرفون على المركز في جمع عام لهذه الجمعية.

وكشفت الشكاية أن مجموع مصاريف الجمعية تجاوز مليارا و400 مليون خلال سنة واحدة، وهي مبالغ أثارت الشكوك في ميزانية تسيير هذهالجمعية،.

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