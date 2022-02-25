إصابة 5 ضباط بالأكاديمية العسكرية بمكناس في حادث سير

2022-02-25 / 4:54 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

أصيب 5 ضباط بالأكاديمية العسكرية بمكناس، اليوم الجمعة، بجروح خطيرة جراء انقلاب سيارة خفيفة على الطريق السيار بين مدينتي فاس وتازة كانت تقلهم بسبب الانزااق الناتج عن الأمطار التي شهدتها المنطقة منذ يوم أمس ليلا .

هذا و قد تم نقل المصابين صوب المستشفى العسكري بمكناس لتلقي العلاجات الضرورية، على متن سيارة إسعاف في ملكية جماعة آيت سغروشن بتازة، فيما فتح تحقيق في أسباب الحادث.

وكان الضباط في طريقهم من مكناس إلى إقليم تازة، قبل أن تنقلب بهم السيارة بعد انزلاقها، على قارعة الطريق قرب قنطرة بوزملان، ليتم إخبار السلطات ومصالح الدرك والجماعة التي حلت على الفور إلى عين المكان للقيام بالمتعين.

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