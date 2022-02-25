مصدر : ثلاثة آلاف مغربي عادوا لأرض الوطن منذ اندلاع الأزمة بأوكرانيا

هبة بريس - الرباط

أصدرت سفارة المغرب بكييف صبيحة اليوم الجمعة 25 فبراير 2022، بيانا دعت فيه كافة المواطنين المغاربة المقيمين الذين اختاروا المكوث فوق التراب الأوكراني، إلى ضرورة التقيد بالتوجيهات وتدابير السلامة التي دعت إليها السلطات الأوكرانية المختصة.

وأكدت السفارة على عـــدم مغادرة أماكن الإقامة إلا في حالات الضرورة القصوى، والاحتفـــاظ الدائم بأوراق إثبات الهوية، و التواصـــل المستمر مع السفارة وخلية الأزمة المُخصصة لهذا الغرض. كما أشارت أنه وبالنسبة للمواطنين الذين قرروا المُغادرة، فإن سفارة المملكة وبتنسيق وثيق مع سفارات المملكة بالدول المُجاورة، منكبة على تسهيل عملية عبور المواطنين المغاربة من أوكرانيا في ظروف آمنة، مع منافذ حدودية آمنة مع دول مجاورة بتنسيق مع السفارات المغربية بتلك البلدان.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر مسؤول بخلية الأزمة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والتي تعمل على تدبير وضعية المغاربة المتواجدين بأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بين كييف وموسكو، (كشف) عن دخول حوالي ثلاثة آلاف مواطن مغربي ومغربية إلى أرض الوطن لحدود الساعة.

وأضاف ذات المصدر في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن الاجراءات التي اتخذتها خلية الأزمة التابعة للوزارة، وعلى رأسها تخصيص رحلات جوية عبر شركتي الخطوط الملكية المغربية والعربية بأثمنة ثابتة، إضافة إلى عملية التتبع والتواصل مع أفراد الجالية المغربية بأوكرانيا، ساهمت بشكل كبير في عودة المغاربة لأرض الوطن.

هذا ويشار إلى أن بعض المغاربة ترددوا قبل بداية الحرب في العودة إلى المغرب خصوصاً الطلبة بعد تهديد مجموعة من الجامعات التعليمية التي يدرسون بها بالتشطيب على أسمائهم من لوائح المتمدرسين، غير أن هذا لم يمنع السفارة المغربية من مواصلة جهودها للتواصل معهم وتتبع أحوالهم وأيضاً العمل على إخلائهم من أوكرانيا عبر منافذ حدودية آمنة بكل من دول هنغاريا وسلوفاكيا ورومانيا وبولونيا.

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