مهنيو النقل الطرقي يعلنون خوض إضراب عن العمل

2022-02-25 / 4:04 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت الهيئات الوطنية لنقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه (نقل المسافرين – نقل البضائع – سيارات الأجرة–عربات الإغاثة والجر)، عن خوض إضراب عن العمل .

وذكرت الهيئات النقابية في بلاغ لها، أنها ستخوض إضرابا وطنيا عن العمل لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد، ابتداء من يوم 7 مارس 2022.

وأكدت الهيئات، على أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي في سياق الأزمة الخانقة التي يعرفها القطاع بمختلف أصنافه، وفي ظل الوقوف على تجاهل السلطات الحكومية للدعوات الموجهة إليها، من أجل الجلوس لطاولة الحوار لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية لهم، مما أدى بالعديد منهم لإشهار إفلاسه.

ودعت الهيئات كافة مهنيي النقل بمختلف أصنافه إلى المشاركة المكثفة والقوية في هذه المحطة النضالية، وتهيب بهم إلى اليقظة والتعبئة القصوى ورص الصفوف في مواجهة المحاولات الرامية إلى زرع التفرقة بين المهنيين الى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.

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