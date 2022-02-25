روسيا: جنودنا يبذلون قصارى جهدهم لمنع وقوع إصابات بين المدنيين

هبة بريس - وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا تبذل قصارى جهدها لمنع سقوط ضحايا من المدنيين.

وأوضح كوناشنيكوف في بيان أن “الجنود الروس يتخذون جميع الإجراءات لمنع وقوع إصابات بين المدنيين”.

وكان الجيش الروسي قد أعلن منذ قليل السيطرة على مطار “غوسستوميل” في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، مؤكدًا أن عملية إنزال نفذتها القوات الروسية أسفرت عن مقتل 200 جندي من القوات الخاصة الأوكرانية.

وأكد عدم وقوع خسائر في صفوف القوات المسلحة الروسية.

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