بشار الاسد

بشار الأسد: روسيا تدافع عن العالم.. وما يحدث تصحيح للتاريخ

2022-02-25 / 3:03 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد لنظيره الروسي فلاديمير بوتن، عن دعمه للعملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الروسي في أوكرانيا.

وأكد الرئيس السوري في مكالمة مع بوتن أن “ما يحصل اليوم هو تصحيح للتاريخ وإعادة للتوازن إلى العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفيتي”، و”أن الهيستريا الغربية تأتي من أجل إبقاء التاريخ في المكان الخاطئ لصالح الفوضى التي لا يسعى إليها إلا الخارجون عن القانون.”

واعتبر الأسد أن “روسيا اليوم لا تدافع عن نفسها فقط، وإنما عن العالم وعن مبادئ العدل والإنسانية”.

وحمّل الأسد الدول الغربية مسؤولية “الفوضى والدماء نتيجة سياساتها التي تهدف للسيطرة على الشعوب، حيث إن هذه الدول تستخدم أساليبها القذرة لدعم الإرهابيين في سوريا والنازيين في أوكرانيا وفي أماكن مختلفة من العالم”.

وشدد الرئيس السوري على وقوف بلاده مع روسيا “انطلاقا من قناعتها بصوابية موقفها، ولأن مواجهة توسع الناتو هو حق لروسيا لأنه أصبح خطرا شاملا على العالم وتحول إلى أداة لتحقيق السياسات غير المسؤولة للدول الغربية لضرب الاستقرار في العالم”.

واعتبر أن “العدو الذي يجابهه الجيشان السوري والروسي واحد، ففي سوريا هو تطرف وفي أوكرانيا هو نازية”.

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‫6 تعليقات

  1. سير يابشار،المجرم تطلب الموت ولا تلقاها يارب ارنا عجاءب قدرتك في هذا المجرم عاجلا وليس اجلا اللهم ااامممييين

  2. ايوا سيدو بوتين لولا بوتين لما بقيت على الكرسي ايها الجلاد المجرم اركع تم اركع تم اركع لسيدك،والا فقدت العرش،ايها الوغذ وحش القرن الواحد والعشرين ان الله يمهل ولايهمل

  4. اتمنى ان يسقط بوتين وتتحول روسيا الى دولة ديموقراطية. في الميتقبل لن يتعامل الغرب مع بوتين الذي وضع نفسه في مأزق حقيقي. وانت يا را الافعى ايها المجرم اين ستفر بعد سقوط بوتين. ايامك اصبحت معدودة ايها الخبيث.

  6. وما مصير تلك الأطفال السوريين المشردين ايها المجرم. زيادة لعاءلات هجروا موطنهم هل هذا هو الدفاع عن العالم. تشريد. وترهيب وتهجير.. بشار وابوه لديهم تاريخ في قتل السوريين. هذا هو صحيح التاريخ الذي تتكلم عنه.

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