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روسيا: مستعدون لإرسال وفد إلى مينسك لإجراء محادثات مع أوكرانيا

2022-02-25 / 2:41 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت روسيا، الجمعة، استعدادها لإرسال وفد إلى مينسك لإجراء محادثات مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله إن الوفد قد يضم مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية الروسية.

وقالت أوكرانيا إنها مستعدة لمناقشة إعلان نفسها “دولة محايدة”، فيما قال بيسكوف إن “نزع السلاح” يجب أن يكون جزءا أساسيا من ذلك.

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تعليق واحد

  1. قمة الذل والإهانة لمسؤولس اوكرانيا أمام الروس.سوف تملي عليكم شروطها وستعتبركم مذلولين مهزومين.اكره الحكام والمسؤولين مثلكم.الموت بعزة النفس خير من الحياة مذلول مهان.

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