روسيا: مستعدون لإرسال وفد إلى مينسك لإجراء محادثات مع أوكرانيا

هبة بريس - وكالات

أعلنت روسيا، الجمعة، استعدادها لإرسال وفد إلى مينسك لإجراء محادثات مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله إن الوفد قد يضم مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية الروسية.

وقالت أوكرانيا إنها مستعدة لمناقشة إعلان نفسها “دولة محايدة”، فيما قال بيسكوف إن “نزع السلاح” يجب أن يكون جزءا أساسيا من ذلك.

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