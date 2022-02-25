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رجب طيب أردوغان

أردوغان: رد الأطلسي والغرب على الغزو الروسي يفتقر للحسم

2022-02-25 / 2:27 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن رد فعل حلف شمال الأطلسي والدول الغربية على هجوم روسيا على أوكرانيا لم يكن حاسما، مضيفا أنه يأمل أن تسفر قمة الحلف الجمعة عن نهج أكثر حزما.

وقال أردوغان بعد صلاة الجمعة في إسطنبول “لا ينبغي أن يتحول ذلك إلى موجة اعتيادية من الإدانات. كان يجب على حلف شمال الأطلسي أن يتخذ خطوة أكثر حسما”.

وأضاف للصحفيين أن “الاتحاد الأوروبي وكل العقليات الغربية لم تظهر موقفا حازما بشكل جدي. جميعهم يسدون النصح باستمرار لأوكرانيا… ليس من الممكن الحصول على أي شيء بالنصيحة. عندما نبحث عن خطوات تم اتخاذها، لا نرى أي خطوات”.

ورغم العقوبات الغربية على روسيا، تقول تركيا إنها تعارض مثل هذه التحركات. وتجنبت في رد فعلها استخدام عبارات “التنديد” أو “الغزو” لوصف ما يحدث، وقالت، بدلا من ذلك، إن هجوم موسكو “غير مقبول”.

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