بالروسية.. زيلينسكي ل”بوتين”: دعنا نجلس إلى طاولة المفاوضات لوقف موت الناس

2022-02-25 / 2:06 مساءً
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هبة بريس - وكالات

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نظيره الروسي للجلوس إلى طاولة المفاوضات، ووقف الأعمال العسكرية.

وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها اليوم، مخاطبا الرئيس الروسي باللغة الروسية: “دعنا نجلس إلى طاولة المفاوضات لوقف موت الناس”.

وفي وقت سابق وبعد تقارير إعلامية اليوم الجمعة، تحدثت أن إدارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أكدت استعدادها لإجراء مفاوضات مع روسيا وقبولها بأن تكون في “وضع محايد”، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الإدارة الروسية اطلعت على هذه التصريحات وتعتبرها خطوة في الاتجاه الإيجابي وسيتم درسها.

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