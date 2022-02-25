سفارة المغرب تدعو الراغبين في مغادرة التراب الأوكراني الولوج إلى دول مجاورة

هبة بريس - الرباط

تبعاً للتطورات الميدانية التي تعرفها أوكرانيا حاليا، وبالإشارة إلى بلاغها الصادر في 12 فبراير 2022، فإن سفارة المملكة المغربية بكييف تدعو كافة المواطنين المغاربة المقيمين الذين اختاروا المكوث فوق التراب الأوكراني، إلى ضرورة التقيد بالتوجيهات وتدابير السلامة التي دعت إليها السلطات الأوكرانية المختصة.

وأكدت السفارة عـــدم مغادرة أماكن الإقامة إلا في حالات الضرورة القصوى؛ الاحتفـــاظ الدائم بأوراق إثبات الهوية؛ وكذا التواصـــل المستمر مع السفارة وخلية الأزمة المُخصصة لهذا الغرض.

وبالنسبة للمواطنين الذين قرروا المُغادرة، فإن سفارة المملكة وبتنسيق وثيق مع سفارات المملكة بالدول المُجاورة، منكبة على تسهيل عملية عبور المواطنين المغاربة من أوكرانيا في ظروف آمنة.

في هذا الإطار، وأخذا بعين الاعتبار إغلاق المجال الجوي الأوكراني، تدعو أيضا سفارة المملكة المغربية، الراغبين في مغادرة التراب الأوكراني، إلى التوجه إلى المنافذ الحدودية للولوج إلى الدول التالية: رومانيـــا وهنغاريـــا وسلوفاكيـــا، حيث سيتم إنشاء خلايــا للاستقبال والمرافقة.

وتدعو السفارة إلى التواصل مع خلية الأزمة بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على الرقمين المجانيين التاليين:

من أوكرانيا: (الرقم الأخضر المجَّاني): 0800502683،

ومن المغرب: 0537663300.

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