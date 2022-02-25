طلبة مغاربة بأوكرانيا: “الأبناك تعطلت و بقينا بلا فلوس غنموتو بالجوع و نبيت في العراء”
معاناة كبيرة يعيشها الطلبة المغاربة العالقين بأوكرانيا و الذين فضلوا المكوث هناك رغم تحذيرات السلطات المغربية لهم و توفيرها لرحلات جوية مباشرة قصد إجلائهم في وقت سابق.
“أ.غ” واحدة من الطلبة المغاربة العالقين بأوكرانيا، أكدت أن عددا كبيرا من الطلبة المتواجدين حاليا في مدن عدة بأوكرانيا يوجدون في وضعية معقدة و جد صعبة لا يمكن وصفها.
و شددت ذات المتحدثة على أن تعطل شبابيك الأبناك أزم وضعية الطلبة المغاربة الذين لم يعد لديهم المال الكافي لاقتناء حاجياتهم من الغذاء و الدواء، مضيفة: “2000 هريفنا لي كان عندنا الحق نخرجوها من البنك يعني 600 درهم تقريبا راها تقاضات و دبا بقينا الله كريم و كلشي خاسر”.
و أضافت الطالبة المغربية: “بزاف الطلبة هنا كيموتو بالجوع و يبيتون في العراء و يختبؤن في محطات أنفاق الميترو، إلى متى سيستمر هذا الوضع و هل ستتجاهلنا سلطات بلدنا و تتركنا عرضة للموت؟”.
5 تعليقات
متى سيستمر هذا الوضع و هل ستتجاهلنا سلطات بلدنا و تتركنا عرضة للموت شرحولي شنو كاتقول هادي من الحكومة قاتلوم اجيو علاش بقاو تما
سلطات البلد إتخدت الحرب بمعمل الجد وعملت ما في وسعها وحدرت مواطنيها بالمغادرة الفورية . إخترتم البقاء فتحملوا المسؤولية لوحدكم دون أن تلوموا ولو عامل نظافة
بما أن السلطات المغربية تدخلت ودعت جميع مواطنيها بإخلاء البلاد والمغادرة فورا وتعاملت مع الحادث بجدية وفتحت لكم الباب لتغادروا ، وأنتم سبحتم ضد التيار وظننتم أن الحرب لن تشتعل فتحملوا مسؤولياتكم تطبيقا لمقولة قد أندر من أعدر
السلطات قامت بواجبها خصصت لكم رحلات إستثنائية ولكنكم أبيتم الرجوع٠فتحملوا مسؤولياتكم٠حتى جات الفاس فراس ٠كل مرة خارج لنا واحد من هاذ الطلبة بلايف كيقولك اأجواء عادية مكان لا حرب لا والو أو دبا لفلوس مابقاولكومش٠الدولة المغربية دارت جهدها معاكوم النهار لول
إوا الدوام لله
إلى متو الله يرحمكم
كان عليكم ترجعو فالأول باش ماتموتوش