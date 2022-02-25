طلبة مغاربة بأوكرانيا: “الأبناك تعطلت و بقينا بلا فلوس غنموتو بالجوع و نبيت في العراء”

2022-02-25 / 1:30 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

معاناة كبيرة يعيشها الطلبة المغاربة العالقين بأوكرانيا و الذين فضلوا المكوث هناك رغم تحذيرات السلطات المغربية لهم و توفيرها لرحلات جوية مباشرة قصد إجلائهم في وقت سابق.

“أ.غ” واحدة من الطلبة المغاربة العالقين بأوكرانيا، أكدت أن عددا كبيرا من الطلبة المتواجدين حاليا في مدن عدة بأوكرانيا يوجدون في وضعية معقدة و جد صعبة لا يمكن وصفها.

و شددت ذات المتحدثة على أن تعطل شبابيك الأبناك أزم وضعية الطلبة المغاربة الذين لم يعد لديهم المال الكافي لاقتناء حاجياتهم من الغذاء و الدواء، مضيفة: “2000 هريفنا لي كان عندنا الحق نخرجوها من البنك يعني 600 درهم تقريبا راها تقاضات و دبا بقينا الله كريم و كلشي خاسر”.

و أضافت الطالبة المغربية: “بزاف الطلبة هنا كيموتو بالجوع و يبيتون في العراء و يختبؤن في محطات أنفاق الميترو، إلى متى سيستمر هذا الوضع و هل ستتجاهلنا سلطات بلدنا و تتركنا عرضة للموت؟”.

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