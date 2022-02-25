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الملك محمد السادس

الملك مبرقا أمير الكويت: “ننوه بعلاقات الأخوة والصداقة التي تجمعنا”

2022-02-25 / 1:13 مساءً
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، لأمير دولة الكويت، باسم جلالته الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني والمتمنيات، سائلا الله تعالى أن يديم على شعبه وبلده الطيب الأمن والازدهار، في ظل قيادة سموه الحكيمة.

ومما جاء في هذه البرقية ” ولايفوتني بهذه المناسبة المجيدة أن أنوه بعلاقات الأخوة والصداقة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية ودولة الكويت، والتي نحرص سويا على الارتقاء بها دوما إلى أرفع المستويات “.

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