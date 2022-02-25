الخارجية الروسية: المفاوضات ستعود بعد عملية نزع سلاح أوكرانيا

2022-02-25 / 1:00 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: “بعد أن تنفذ روسيا عملية نزع سلاح أوكرانيا، سيعود الوضع في البلاد إلى المفاوضات”.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية فلاديسلاف دينيغو، والنائب الأول لوزير خارجية دونيتسك سيرغي بيريسادا: “لم يكن لدينا حلا دبلوماسيا للصراع، لذلك، بالطبع، أي عمليات مسلحة تهدف إلى استعادة نوع من النظام الديمقراطي الخالي من عناصر الإبادة الجماعية، وعناصر النازية الجديدة والعسكرة، وبالطبع، كل هذا سينتهي بالعودة إلى المفاوضات”.

وأردف: “مرة أخرى ألفت الانتباه لكلام الرئيس بوتين، نحن نؤيد تحرير أوكرانيا من النزعة العسكرية، والنازية الجديدة، لتوفير فرصة لجميع الأعراق التي تعيش في هذا البلد، لتحديد مستقبلهم دون أي ضغط من الخارج”.

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