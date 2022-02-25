المغرب يدعو مواطنيه بأوكرانيا الى الالتزام بتعليمات السلطات و”البقاء في المنازل”

هبة بريس - الرباط

دعت السفارة المغربية في كييف، المغاربة المقيمين في أوكرانيا إلى الالتزام بتعليمات السلطات في البلاد.

وقالت السفارة المغربية في كييف، في توجيه نشرته في حسابها بموقع “تويتر”: “نظرا للحالة الأمنية الخطيرة التي تشهدها عدة مدن أوكرانية، تدعو سفارة المملكة المغربية، كافة مواطنيها المقيمين بالديار الأوكرانية، إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية التي تصدرها السلطات الاوكرانية، و خصوصاً ضرورة البقاء في المنازل و عدم التنقل إلاّ للضرورة القصوى”.

هذا ويشار الى أن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أكد يوم أمس الخميس، أن 28 دبلوماسيا مغربيا بأوكرانيا يواصلون عملهم ويستقبلون مكالمات المغاربة والطلبة هناك ويعملون على توجيههم.

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