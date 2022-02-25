المغرب يدعو مواطنيه بأوكرانيا الى الالتزام بتعليمات السلطات و”البقاء في المنازل”

2022-02-25 / 12:42 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

دعت السفارة المغربية في كييف، المغاربة المقيمين في أوكرانيا إلى الالتزام بتعليمات السلطات في البلاد.

وقالت السفارة المغربية في كييف، في توجيه نشرته في حسابها بموقع “تويتر”: “نظرا للحالة الأمنية الخطيرة التي تشهدها عدة مدن أوكرانية، تدعو سفارة المملكة المغربية، كافة مواطنيها المقيمين بالديار الأوكرانية، إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية التي تصدرها السلطات الاوكرانية، و خصوصاً ضرورة البقاء في المنازل و عدم التنقل إلاّ للضرورة القصوى”.

هذا ويشار الى أن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أكد يوم أمس الخميس، أن 28 دبلوماسيا مغربيا بأوكرانيا يواصلون عملهم ويستقبلون مكالمات المغاربة والطلبة هناك ويعملون على توجيههم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمن البيضاء يستبق عودة الجماهير للملاعب بوضع استراتيجية محكمة

أمن البيضاء يستبق عودة الجماهير للملاعب بوضع استراتيجية محكمة

2022-02-25 / 2:32 مساءً
Photo of سفارة المغرب تدعو الراغبين في مغادرة التراب الأوكراني الولوج إلى دول مجاورة

سفارة المغرب تدعو الراغبين في مغادرة التراب الأوكراني الولوج…

2022-02-25 / 1:56 مساءً
Photo of الجالية الأوكرانية المقيمة بالدار البيضاء تحتج أمام قنصلية روسيا

الجالية الأوكرانية المقيمة بالدار البيضاء تحتج أمام قنصلية روسيا

2022-02-25 / 12:31 مساءً
Photo of إفران تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

إفران تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

2022-02-25 / 12:02 مساءً
Photo of حجز أزيد من 4.6 مليون سجارة مهربة بميناء طنجة المتوسط

حجز أزيد من 4.6 مليون سجارة مهربة بميناء طنجة…

2022-02-25 / 11:43 صباحًا
Photo of الدار البيضاء .. إجهاض عملية تهريب وترويج 12 ألف قرص طبي مخدر

الدار البيضاء .. إجهاض عملية تهريب وترويج 12 ألف…

2022-02-25 / 10:37 صباحًا
Photo of أباء و أمهات الطلبة المغاربة العالقين بأوكرانيا يحتشدون أمام مقر الخارجية

أباء و أمهات الطلبة المغاربة العالقين بأوكرانيا يحتشدون أمام…

2022-02-25 / 10:18 صباحًا
Photo of “العلماء الأفارقة”: شكرا لجهود الملك لحماية الثوابت الدينية في القارة

“العلماء الأفارقة”: شكرا لجهود الملك لحماية الثوابت الدينية في…

2022-02-25 / 9:57 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-02-25 / 7:00 صباحًا
Photo of فاس.. الحبس النافذ لشابين بتهمة السياقة الاستعراضية

فاس.. الحبس النافذ لشابين بتهمة السياقة الاستعراضية

2022-02-24 / 10:45 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق